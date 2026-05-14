Impress abre una nueva clínica en Barcelona y prevé otras 14 aperturas en Europa en 2026

BARCELONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Impress, empresa dedicada a la ortodoncia invisible, ha abierto dos nuevas clínicas en Barcelona en Barcelona y La Haya (Holanda), "dentro de un plan más amplio para inaugurar hasta 15 nuevos centros en Europa este año, la mayoría en Francia, Portugal, España e Italia", informa este jueves en un comunicado.

La nueva clínica de Barcelona, situada en la Avenida Diagonal, "refuerza el crecimiento sostenido de la compañía en uno de sus mercados más activos", mientras que la apertura de La Haya amplía la red de Impress en los Países Bajos hasta cinco clínicas junto a las ya existentes en Ámsterdam, Róterdam, Almere y Utrecht, además de contar con clínicas asociadas en otras partes del país.

A partir del verano, Impress prevé una apertura en Lille, seguida de Roma, Montpellier y Lisboa, además de cuatro nuevas clínicas en España: Murcia, Barcelona Poblenou, Málaga y Gran Canaria: "Esta expansión demuestra la solidez de nuestro modelo y la confianza que los pacientes europeos depositan en Impress", ha afirmado el ceo y cofundador, Vladimir Lupenko.