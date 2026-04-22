Inaugurada la nueva C-131 que conecta Lleida y Aragón por la Granja d'Escarp (Lleida)

Imagen del trazado de la c-131 - GOVERN DE LA GENERALITAT

LLEIDA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha inaugurado este miércoles la C-131, la nueva carretera que conecta Lleida con Aragón por la Granja d'Escarp (Lleida), ejecutada por el departamento y que ha comportado una inversión de 4 millones de euros, informa este miércoles en un comunicado.

En concreto, Paneque ha visitado el tramo de la nueva carretera junto al alcalde del municipio, Manel Solé, y ha destacado que la actuación culmina un "compromiso de país" al reforzar la seguridad viaria y mejorar la conectividad entre municipios y territorios.

"Desde el departamento estamos transformando ejes de titularidad local en ejes de ámbito comarcas, es decir, acondicionándolos, adecuándolos e integrándolos en la red de carreteras de la Generalitat", ha explicado la consellera.

La Generalitat asumió la titularidad de la vía en 2020, hasta entonces de propiedad municipal, en el marco de un convenio de colaboración entre el departamento y el Ayuntamiento de la Granja d'Escarp, que ha supuesto el acondicionamiento de 4,4 kilómetros del antiguo camino de Mequinensa.

La nueva carretera comprende así el tramo entre el límite con Aragón y una rotonda en el cruce de la LP-7041, y cuenta con un primer tramo de 1,4 kilómetros de carácter urbano y otro interurbano.