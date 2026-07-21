El Incasòl inicia la segunda fase de comercialización de Vinyes del Mig (Lleida)

Archivo - El sector de actividad económica Vinyes del Mig, en Bell-lloc d'Urgell (Lleida) - INCASÒL - Archivo

LLEIDA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Institut Català del Sòl (Incasòl) ha iniciado la segunda fase de comercialización del sector de actividad económica Vinyes del Mig, en Bell-lloc d'Urgell (Lleida), informa en un comunicado este martes.

Se trata de un total de nueve hectáreas que se pueden destinar a usos industriales, de almacenaje, de taller y de comercio al pormenor.

La segunda fase se centra en las parcelas al norte del sector, y en total se comercializan 11 solares de entre 1.389 y 21.238 metros cuadrados, y existe la posibilidad de agrupar parcelas adyacentes hasta un máximo de 35.389 metros cuadrados.