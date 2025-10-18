El Incasòl termina las obras de restauración del castillo de Barberà de la Conca (Tarragona)

Edifico prinicipal del castillo de Barberà de la Conca - GENERALITAT DE CATALUNYA

TARRAGONA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Institut Català del Sòl (Incasòl) ha terminado la cuarta fase de las obras de restauración del castillo de Barberà de la Conca (Tarragona), con el objetivo de recuperar y poner en valor el recinto amurallado y facilitar su acceso, informa la Generalitat en un comunicado este sábado.

Esta actuación deriva de un acuerdo de colaboración entre la Conselleria de Cultura, el Incasòl y el Ayuntamiento de Barberà de la Conca, en aplicación del 1,5% cultural, firmado en diciembre de 2021.

El proyecto fue redactado por el arquitecto Jordi Portal Liaño y la inversión total para llevarlo a cabo ha sido de 248.000 euros, aportados por el Incasòl y el Ayuntamiento a partes iguales.

Las obras se han centrado en la restauración de fachadas y muros, en la urbanización y acondicionamiento del espacio exterior para mejorar los recorridos y adaptación de las rampas y accesos, mientras que se han colocado nuevas barandillas y se ha recuperado y recalzado la muralla oeste para asegurar la estabilidad estructural del conjunto.

Asimismo, se han llevado a cabo excavaciones arqueológicas en las que se han descubierto estructuras de interés patrimonial y se ha identificado un posible pozo de hielo que ha requerido consolidación.

El castillo, calificado como bien cultural de interés nacional, es una construcción del siglo XI que se encuentra en la cima del montículo donde se asienta el pueblo de Barberà de la Conca.

Consta de un patio abierto delimitado por la muralla y una parte edificada en el sur, donde se encuentra actualmente el edificio principal del castillo.