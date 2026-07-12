El incendio en Aiguamúrcia (Tarragona) afecta a 108 hectáreas forestales

Imagen del incendio - AGENTS RURALS

TARRAGONA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio de este domingo en Aiguamúrcia (Tarragona) afecta a 108 hectáreas forestales sobre las 19.20 horas, según datos provisionales de Agents Rurals de la Generalitat.

Agents Rurals trabaja también en la investigación de la causa del fuego y Bombers de la Generalitat trabajan con más de 70 dotaciones y 200 efectivos, informan ambos vía X.

A las 16.47 se ordenó confinar los términos municipales y urbanizaciones de Bonany, Valldossera, Mas Bermell y Can Llenes, en Querol; Mas Gassons, en Aiguamúrcia; la Llacuna y Torrelles de Foix.