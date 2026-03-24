Un incendio en el antiguo B9 de Badalona (Barcelona) sin heridos moviliza 2 dotaciones de Bombers

Extinción del incendio registrado en el antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona) - KIKE RINCÓN-EUROPA PRESS

BADALONA (BARCELONA), 24 (EUROPA PRESS)

Un incendio registrado este martes por la tarde en el antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona), que no ha causado heridos pero sí afectaciones en "alguna barraca", ha movilizado 2 dotaciones de Bombers de la Generalitat tras recibir un aviso a las 18.04 horas, informan fuentes del cuerpo a Europa Press.

Por su parte, fuentes de la Guardia Urbana de Badalona han explicado que los primeros indicios apuntan a que el fuego se ha originado por la quema de escombros y que la columna de humo que ha generado "seguramente se deba a un plástico quemado, no a material combustible".

Para realizar las labores de extinción, la policía local ha cortado la calle Tardor.

El pasado 17 de diciembre, los Mossos d'Esquadra llevaron a cabo un operativo para desalojar el B9, en el que llegaron a residir unas 400 personas, parte de las cuales se trasladaron al puente de la C-31.

El 28 de enero, la Generalitat de Catalunya y las entidades sociales dieron por finalizada la operación de realojamiento tras reubicar a los últimos afectados, mientras que las personas que todavía pernoctaban bajo el puente han sido desalojados este martes.