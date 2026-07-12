El incendio forestal en Aiguamúrcia (Tarragona) afecta a 80 hectáreas

Imagen del incendio - AGENTS RURALS

TARRAGONA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio de este domingo en Aiguamúrcia (Tarragona) afecta a 80 hectáreas forestales sobre las 18.15 horas, según datos provisionales de Agents Rurals de la Generalitat.

Sobre esa hora la temperatura ronda los 32 grados, la humedad relativa es del 30% y hay ráfagas de viento máximas de 28 kilómetros por hora, informan Bombers de la Generalitat en un comunicado.

El fuego se mueve hacia el noroeste, y los medios aéreos trabajan en los dos flancos: el izquierdo, que se prioriza porque avanza hacia las urbanizaciones, y el derecho, donde hay focos secundarios.

CONFINAMIENTO

Además se ha cortado la circulación en la carretera T-244 entre Aiguamúrcia y Querol.

A las 16.47 se ordenó confinar los términos municipales y urbanizaciones de Bonany, Valldossera, Mas Bermell y Can Llenes, en Querol; Mas Gassons, en Aiguamúrcia; la Llacuna y Torrelles de Foix.