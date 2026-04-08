Un incendio quema una casa de madera en construcción en Sant Pere de Ribes (Barcelona)

Un incendio en una casa de madera en construcción en Sant Pere de Ribes (Barcelona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat trabajan con 11 dotaciones en la extinción de un incendio en una casa de madera en construcción en Sant Pere de Ribes (Barcelona), informan en un mensaje en 'X' este miércoles recogido por Europa Press.

El aviso se ha producido a las 15.43 horas, y el incendio está "totalmente desarrollado", por lo que la prioridad es contener el avance del mismo a otras parcelas.

Concretamente, se busca evitar la afectación del incendio a los edificios de su lado, uno de los cuales habitado, y otro también en construcción.