Un incendio quema 3 naves industriales en un polígono de Malgrat de Mar (Barcelona)

Incendio declarado en un polígono de Malgrat de Mar (Barcelona)
Incendio declarado en un polígono de Malgrat de Mar (Barcelona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 19 noviembre 2025 22:39

BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado este miércoles por la noche ha quemado 3 naves industriales en Malgrat de Mar (Barcelona) y los Bombers de la Generalitat, que se han desplegado en el lugar con 17 dotaciones, trabajan en que no se propague a una cuarta.

El fuego se ha originado en el interior de una de las naves, de unos 1.000 metros cuadrados de superficie y que estaba vacía, y a continuación se ha propagado a otras dos, explican los bomberos en varios mensajes en 'X' recogidos por Europa Press.

Para tratar de evitar que el fuego se extienda a una cuarta nave, los Bombers han enviado 36 unidades al lugar, que sobre las 22 horas ya habían conseguido bajar la intensidad de las llamas.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado