Un incendio quema 3 naves industriales en un polígono de Malgrat de Mar (Barcelona)

Incendio declarado en un polígono de Malgrat de Mar (Barcelona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado este miércoles por la noche ha quemado 3 naves industriales en Malgrat de Mar (Barcelona) y los Bombers de la Generalitat, que se han desplegado en el lugar con 17 dotaciones, trabajan en que no se propague a una cuarta.

El fuego se ha originado en el interior de una de las naves, de unos 1.000 metros cuadrados de superficie y que estaba vacía, y a continuación se ha propagado a otras dos, explican los bomberos en varios mensajes en 'X' recogidos por Europa Press.

Para tratar de evitar que el fuego se extienda a una cuarta nave, los Bombers han enviado 36 unidades al lugar, que sobre las 22 horas ya habían conseguido bajar la intensidad de las llamas.