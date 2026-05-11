Indra se compromete a contactar con pymes catalanas para explorar "posibles alianzas"

IV Encuentro del Ecosistema de la Industria Nacional de Defensa en Catalunya, de Indra, este lunes en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Indra se compromete a contactar con pymes y startups en Catalunya "para explorar posibles alianzas y oportunidades de colaboración", ha anunciado la responsable de Indra en Catalunya, Anna Ortí.

Lo ha manifestado este lunes en el IV Encuentro del Ecosistema de la Industria Nacional de Defensa en Catalunya, de Indra, en el que también participan el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce; el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga; el presidente de Indra, Ángel Simón, y el consejero delegado, José Vicente de los Mozos.

Ortí ha subrayado que la de este lunes supone una oportunidad para compartir, conectar y avanzar en "un sector estratégico" para el futuro, y ha añadido que desde Indra están muy satisfechos de la acogida de este encuentro, que ha reunido a más de 200 empresas, 20 asociaciones, 13 centros tecnológicos y numerosas instituciones.

La responsable de Indra en Catalunya ha asegurado que la presencia de Valcarce en la jornada, pone de relieve el papel esencial del Ministerio de Defensa en el impulso del proyecto de Indra.

Su apuesta "por la inversión y la innovación", ha destacado Ortí, es la base que permite a Indra desarrollar sus programas de crecimiento y desarrollo.