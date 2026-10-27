Indra Group y la ESA acuerdan el desarrollo de nuevas estaciones remotas de Galileo por 52,3 millones

Firma del contrato para desarrollar Galileo 2.0 - MIQUEL MONFORT SUBIRANA - INDRA

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Indra Group desarrollará una nueva generación de estaciones sensoras Galileo (GSS) y estaciones de enlace ascendente (ULS), proyectos encargados por la Agencia Espacial Europea (ESA) con una dotación total de 52,3 millones de euros y liderados desde Madrid y Barcelona.

La firma del Contrato Galileo 2.0 ha tenido lugar este martes en Barcelona, y ha venido precedida de una jornada de trabajo en la que han participado representantes de la ESA, la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA) y de la Comisión Europea, y ha sido clausurado por el conseller de Empresa de la Generalitat, Miquel Sàmper.

"El acto que hoy nos ocupa, más allá de la firma de unos contratos que por descontado tienen la importancia notoria, es el inicio de una nueva etapa dentro de grandes programas tecnológicos y estratégicos en Europa, como es la segunda generación de Galileo", ha asegurado el director de Misiones de Navegación en Indra Space, Carlos Álvarez, durante el acto.

"Hablamos de un sistema que es esencial para garantizar la capacidad de Europa para disponer de un sistema propio de navegación y posicionamiento por satélite. Es un sistema que forma parte de nuestra vida cotidiana", ha añadido.

Según Álvarez, Galileo "es un ejemplo de lo que es capaz Europa de hacer si se trabaja con cooperación, con talento y con visión".

DOS CONTRATOS

El primer contrato, que se llevará a cabo desde el distrito 22@ de Barcelona por un valor de 29,6 millones, consiste en desarrollo de las nuevas estaciones sensoras Galileo que reciben y monitorizan señales satelitales, lo que permite llevar a cabo mediciones sobre la calidad de la señal y la determinación de las órbitas.

En el proyecto colaborará GMV, especializada en soluciones de recepción y procesamiento de señales del sistema global de navegación por satélite (GNSS), y Thales SIX, que ofrece capacidades de seguridad.

El segundo contrato, dotado con 22,7 millones y dirigido desde Madrid, tiene como finalidad desarrollar estaciones de enlace ascendente (ULS), que transmiten datos de misión a los satélites Galileo para que la constelación proporcione la información de navegación.

El proyecto en este caso se hace en colaboración con subcontratistas con experiencia en comunicaciones por satélite, sistemas de antenas activas, tecnologías de radiofrecuencia, infraestructuras cloud y ciberseguridad.