Indra recibe en Barcelona al gobernador de Paraíba para reforzar su alianza en innovación

Reunión en Barcelona de miembros de la delegación de Indra Group en Catalunya con representantes del estado de Paraíba (Brasil) - INDRA

BARCELONA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La directora de Indra en Catalunya, Anna Orti, y el gobernador de Paraíba (Brasil), João Azevêdo, se han reunido en Barcelona para abordar las oportunidades de cooperación vinculadas al complejo del Sertão, una de las apuestas de ese estado brasileño para impulsar ciencia y tecnología, y a otras iniciativas de seguridad.

Según ha informado la multinacional de defensa en un comunicado este miércoles, la visita se enmarca en la misión internacional del Gobierno de Paraíba, que concluye este viernes y tiene por objeto la atracción de inversión y el refuerzo de la capacidad innovadora del estado brasileño.

Durante el encuentro, ambas partes han intercambiado experiencias en materia de digitalización de servicios públicos, innovación tecnológica y desarrollo de talento, así como posibles vías de colaboración vinculadas al complejo científico del Sertão.

Asimismo, se han puesto en valor otros proyectos, como el parque tecnológico Horizontes de Inovación y los avances en computación y tecnologías cuánticas a través del Ciquanta, el primer centro internacional de computación y tecnologías cuánticas de América Latina, actualmente en implantación en Paraíba.

TALENTO CATALÁN

La delegación de Paraíba también ha conocido el papel de Indra Group en Catalunya, donde cuenta con 12 sedes y más de 3.500 profesionales dedicados al desarrollo de tecnologías avanzadas, como inteligencia artificial, robótica, ciberseguridad, espacio y soluciones para administraciones públicas.

En línea con sus planes de crecimiento, la compañía de tecnología e ingeniería prevé aumentar su plantilla en Catalunya con la creación de entre 800 y 1.000 nuevos empleos en las cuatro provincias en los próximos años, como ya anunció a finales de 2025.

TRES DÉCADAS EN BRASIL

Indra Group cuenta con más de 30 años de presencia en Brasil y, a través de Minsait, impulsa proyectos de modernización de la Administración pública.

Actualmente, más de 6.500 profesionales (cerca del 10% de su plantilla global) desarrollan su actividad en distintas regiones brasileñas, incluyendo São Paulo, Río de Janeiro y João Pessoa, capital del Estado de Paraíba.

A través de Minsait, su unidad de nuevos entornos digitales y tecnologías disruptivas, la compañía impulsa proyectos orientados a mejorar la eficiencia operativa, la transparencia y la calidad de los servicios públicos en "áreas críticas" del estado.

COMPROMISO DE COLABORACIÓN

Anna Orti ha explicado que la experiencia de la compañía en Brasil demuestra que innovar en el sector público "no es solo digitalizar; es mejorar la toma de decisiones, la transparencia y el servicio al ciudadano".

"Desde Catalunya trasladamos esa experiencia a entornos críticos y regulados --espacio, movilidad, banca, industria, sector público y defensa-- apoyándonos en capacidades transversales de consultoría, ciberseguridad, datos e inteligencia artificial", ha añadido.

Por su parte, João Azevêdo ha destacado que esta visita "refuerza una relación basada en cooperación e intercambio de conocimiento", y ha asegurado que el estado quiere seguir estrechando la colaboración con Indra Group y con el ecosistema de innovación catalán para impulsar proyectos que generen desarrollo regional, en sus palabras.