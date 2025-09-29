Inés París (Sgae) asegura que los creadores son "el eslabón más débil del sistema"

Defiende el valor humano de la creación y la singularidad de cada obra

La vicepresidenta de la Sociedad General de Autores y Editores (Sgae) por el Colegio del Audiovisual, Inés París, ha asegurado este lunes que los creadores son "el eslabón más débil del sistema y también el corazón de la industria".

Lo ha dicho durante la sesión 'La IA en el foco: diversidad cultural, derecho y creación' en el marco del Mondiacult 2025, organizada por la Sgae, informa la organización en un comunicado.

París ha defendido el valor humano de la creación y la singularidad de cada obra: "Lo más importante de la creatividad es la emoción y el relato de nuestra relación vital con la experiencia".

Ha advertido textualmente de que el problema no es la tecnología, sino el contexto y cultura en el que se integra, y ha cerrado su intervención apuntando que en la teoría de la evolución se dice que todo órgano que no se utiliza se atrofia: "Cuidado con el cerebro".

GADI ORON

El director general de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (Cisac), Gadi Oron, ha calificado la IA como la tecnología "más disruptiva" a la que se ha enfrentado la industria, porque no solo transforma la difusión de las obras, sino su propio proceso de creación.

Ha recordado que ninguna sociedad de gestión de derechos de autor ha concedido licencias a compañías de IA, por lo que los creadores "no están recibiendo compensación por el uso de sus obras".

Ante este escenario, ha reclamado "transparencia", para saber qué datos utilizan las IA y cómo y para que los creadores autoricen el uso de sus obras, y remuneración justa.

OTROS PARTICIPANTES

La miembro del Parlamento Europeo, vicepresidenta de la Comisión de Cultura y Educación y presidenta de la Delegación para las relaciones con Centroamérica, Diana Riba, ha subrayado que para las IA son necesarias "la cooperación y las visiones compartidas" porque, textualmente, las cohesiones no son solo técnicas, sino también políticas y humanas.

La directora de Relaciones Creativas de la Cisac, Anna Neale, ha destacado la necesidad de mantener abierto el diálogo entre instituciones, creadores y legisladores, mientras la directora de Cerlalc, Margarita Cuéllar Barona, ha coincidido en la "urgencia de un marco regulatorio".