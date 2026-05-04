Un informe alerta de que "solo" el 19% de empresas del sector salud catalán llegan al mercado

Archivo - Una dosis de la vacuna de Pfizer-BioNtech contra el COVID-19, en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, Catalunya (España), a 14 de enero de 2021. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Un informe de Catalonia.health y la consultora EY ha alertado de que "solo" el 19% de empresas del sector salud en Catalunya llega al mercado, si bien el 93% desarrollan actividad de I+D internamente, informan los impulsores en un comunicado de este lunes.

El 'Estudio sobre la inversión en el sector salud en Catalunya 2025' recoge que el sector ha entrado un una etapa "más exigente", marcada por una mayor selectividad del capital y por la necesidad de transformar la fortaleza científica y emprendedora del territorio en empresas viables, escalables y preparadas para los mercados internacionales.

El trabajo identifica, como barreras a la innovación, las dificultades de acceso a la financiación (38% de los encuestados) por parte de las empresas de capital riesgo y la regulación (25%) tiene un impacto directo a causa de procesos "largos y costosos y de una elevada carga burocrática".

También el acceso al mercado (21%), que ve condicionado por las dificultades para validar soluciones dentro del sistema sanitarios y por unos procesos de compra pública "todavía lentos y conservadores".

El informe remarca la necesidad de reforzar la colaboración público-privada para "facilitar la adopción de la innovación dentro del sistema de salud", con proyectos piloto, compra pública innovadora y mecanismos de validación y escalado de soluciones locales.

CAPITAL PARA ESCALAR

Las 5 rondas de inversión más importantes de 2025 en Catalunya representan cerca del 47% de la inversión total captada, lo que evidencia "una concentración creciente del capital en proyectos sólidos, con equipos competentes y capacidad real de llegar al mercado".

Pese al "récord histórico" de inversión del 2025, con 517 millones captados por start-ups y scale-ups, según el Informe de la Bioregión del Biocat, Catalonia.health y EY señalan que la base empresarial del sector continúa siendo, en su mayoría, emprendedora y de pequeñas empresas.

El 34% de las empresas encuestadas tienen menos de 10 trabajadores, mientras la presencia de grandes empresas continúa situándose en el 20%, lo que pone de manifiesto "la necesidad de evolucionar hacia un modelo con más empresas consolidadas".

FINANCIACIÓN PÚBLICA

La financiación pública representa el 47% de la financiación de las empresas participantes, mientras el capital privado supone el 25% y las alianzas, el 27%; la distribución evidencia "la importancia del apoyo público en la generación de innovación, pero también un acceso todavía limitado a la financiación de mercado".

El ecosistema mantiene un ritmo de crecimiento "constante", con más de una nueva empresa a la semana; se han creado 639 start-ups desde 2016, de las cuales 464 continúan activas.

ESPECIALIZACIÓN TERAPÉUTICA

La oncología mantiene un patrón de especialización terapéutica "estable", con liderazgo de la oncología (14,1% de las empresas encuestadas), seguida de las enfermedades minoritarias (12,8%) y la inmunología (10,4%).

En comparación con los 'hubs' internacionales, donde la oncología tiene un peso aproximado del 40%, Catalunya presenta una mayor diversificación terapéutica, lo que "abre oportunidades para transformar esta diversificación en proyectos con más escala e impacto".

CONTEXTO INTERNACIONAL

El informe analiza también el contexto internacional en el que, desde 2020-2021, el sector biofarmacéutico ha registrado una reducción progresiva de la inversión, con una caída del 4% entre 2024 y 2025.

En Europa ha crecido un 12%, mientras en Estados Unidos ha bajado un 7%, si bien este último sigue concentrando la mayoría de la inversión, ya que los inversos "priorizan la madurez y la viabilidad comercial de los proyectos".

En el sector MedTech, los datos de inversión de 2025 muestran "diferencias significativas" entre regiones: en Europa, la inversión se ha reducido un 9%, mientras en Estados Unidos ha crecido un 210%, impulsada por la consolidación de la IA como herramienta de confianza clínica y científica.