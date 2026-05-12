El informe jurídico del Parlament ve "poco margen" para emprender acciones contra Tarradas (Vox)

Reunión de la Mesa del Parlament - PARLAMENT

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

El letrado mayor del Parlament, Miquel Palomares, ha apuntado en un primer informe jurídico que hay "poco margen" para emprender acciones legales por las palabras del diputado de Vox Alberto Tarradas contra la diputada de ERC Najat Driouech en la pasada sesión plenaria.

Según han explicado fuentes parlamentarias este martes, el letrado mayor ha trasladado a la Mesa el poco recorrido judicial que cree que pueden tener expresiones como las del diputado de Vox, ya que el concepto de la libertad de expresión "es muy amplio" en el ámbito parlamentario.

En este sentido, la Mesa ha solicitado a los servicios jurídicos contar con dos informes adicionales de dos expertos externos a la Cámara para añadirlos al informe del letrado mayor: "Exploraremos todas las vías y todo el recorrido que pueda haber", han señalado las mismas fuentes.

La Mesa solicitó un informe jurídico para valorar qué acciones legales se podrían llevar a cabo por el señalamiento de Driouech por parte de Tarradas, quien dijo que no iban a deportar a la diputada "por lo menos de momento", al considerar que se habían pasado todas las líneas rojas.

COMISIÓN DE ESTATUTO DEL DIPUTADO

Al margen del informe jurídico, la Mesa pidió de oficio a la Comisión del Estatuto del Diputado evaluar si la intervención en el hemiciclo de Tarradas conlleva alguna sanción por vulnerar el Código de conducta.

A la petición de la Mesa se ha sumado este martes otra solicitud, esta vez del PSC-Units, a la Comisión para estudiar una posible sanción por las palabras de la también diputada de Vox Júlia Calvet en la última Comisión de Políticas de Juventud.

Durante una comparecencia de representantes de la Asociación Juventud de África Negra, de jóvenes de origen africano, Calvet afirmó que "el lugar ideal" para hablar de sus retos es África, y no el Parlament de Catalunya.

Los grupos del PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y CUP han remitido a la Mesa, además, un escrito para trasladar una "advertencia" contra el presidente de la Mesa de la Comisión de Juventud, el diputado del PP Hugo Manchón, por no actuar ante las palabras de Calvet.

MONOGRÁFICO SOBRE SEGURIDAD

Por otra parte, la Mesa ha admitido a trámite este martes iniciativas como el pleno monográfico sobre seguridad solicitado por Vox y PP, la proposición de ley del fomento del mecenazgo de PSC-Units y ERC, y las peticiones de PP y Vox de comparecencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ante el pleno.

La Mesa también ha recibido el escrito de renuncia del síndic major de la Sindicatura de Comptes, Miquel Salazar, que ha renunciado este martes al cargo "por motivos personales y familiares", según ha informado la institución en un comunicado.

El próximo pleno del Parlament abordará, entre otras cuestiones, el debate final de la proposición de ley para aumentar sanciones por grafittis en los trenes; una proposición de ley de reconocimiento del Institut d'Estudis Catalans (IEC) como academia nacional, y el debate a la totalidad de la ley de ocupación pública catalana.