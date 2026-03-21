Ingresado en la UCI en estado grave por tétanos un joven de 17 años en Catalunya

Archivo - Un sanitario visita a uno de los enfermos ingresado en uno de los boxes de la Unidad de Cuidados Intensivos –UCI- del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, integrado en la Red Hospitalaria de Utilización Pública de Catalunya, en Barcelona (archi - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 17 años se encuentra ingresado en estado grave en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de un hospital catalán por tétanos, según ha avanzado el diario 'El País' y han confirmado fuentes del Departamento de Salut a Europa Press este sábado.

El joven, que según explica 'El País" no habría sido vacunado por el rechazo de su familia a las vacunas, habría contraído la enfermedad después de una caída que requirió su traslado al hospital, donde fue atendido de una fractura y varias heridas de las que se recuperaba en casa sin mayores problemas hasta que empezó a sufrir síntomas neurológicos característicos de esta enfermedad.

Según informa la Generalitat a través del Canal Salut, el tétanos es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria que se encuentra generalmente en la tierra, las deposiciones y la basura, aunque puede encontrarse en otros medios porque es transportada por la acción del viento.

Los síntomas de la enfermedad incluyen fiebre, sudoración excesiva, taquicardia, hipertensión, babeo y defecación incontrolable.

La Generalitat informa de que el tétanos solo se puede prevenir mediante la vacunación, que se lleva a cabo con vacunas antitetánicas altamente eficaces que se administran en tres dosis a los dos, cuatro y once meses y, posteriormente, se administran dos dosis de recuerdo a los seis y once o doce años.