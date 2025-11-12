Iniciada la campaña invernal de las predicciones de aludes en el Pirineo catalán

Archivo - Nieve en el Pirineo catalán. - GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha iniciado las actuaciones para informar sobre las condiciones de la nieve y el riesgo de aludes, informa este miércoles.

En concreto, el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya empezará a enviar los boletines de peligro de aludes diarios y las notas nivológicas para informar de la estabilidad y distribución del manto de nieve en el Pirineo catalán.

Además, el Institut cuenta con el servicio de información del grosor de nieve y la valoración climática diaria para ocho puntos situados por encima de los 2.000 metros de altitud.

Catalunya cuenta con 1.300 kilómetros cuadrados de terreno donde se pueden producir aludes y cada año se registran entre 250 y 300 aludes.

De media, cada año hay entre una y dos víctimas mortales por aludes en Catalunya, y en el 70% de los casos, es provocado por la propia víctima