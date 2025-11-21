Se inician los vuelos de drones de carga para transportar materia en Aran (Lleida)

Uno de los drones del proyecto. - GENERALITAT

LLEIDA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El programa Archytas, impulsado por la Generalitat y el Conselh Generau d'Aran (Lleida) ha iniciado los vuelos de drones de carga para transportar materiales a zonas remotas de Aran, informa la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat en un comunicado este viernes.

El programa, desarrollado por la empresa aranesa Pirineos Drone, tiene el objetivo de realizar 100 vuelos con drones para transportar material a cinco localizaciones de difícil acceso para dar apoyo a sectores como la ganadería, los refugios de montaña y el mantenimiento de la red de telecomunicaciones.

Los vuelos se han iniciado tras recibir la autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa) para realizar vuelos BVLOS --del inglés 'beyond visual line of sight'-- con el modelo DJI Flycart30 en vuelos automatizados fuera del campo visual.

Este tipo de vuelos requiere de un mayor control de la ruta para garantizar la seguridad tanto en el aire como en tierra.

Los trayectos se realizarán hacia cinco localizaciones: Pic del Dossau, Bassa d'Arres, Artiga de Lin, Porcingles y los entornos de Garòs.