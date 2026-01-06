La iniciativa 'Cap Nen Sense Joguina' de SER Catalunya recauda más de 100.000 euros

Se destinarán 30.000 euros a proyectos de Unicef para asistir a la infancia de Gaza

BARCELONA, 6 Ene. (EUROPA PRESS) - La iniciativa 'Cap Nen Sense Joguina' de SER Catalunya ha recaudado 106.610 euros, un 60% más que el año pasado, cuando se obtuvieron 65.000 euros, ha informado la emisora en un comunicado de este martes.

Se trata de una iniciativa solidaria de Ràdio Barcelona y el Casino de l'Aliança del Poblenou y, a través de un acuerdo con Unicef, se destinará casi un tercio de la recaudación, 30.000 euros en total, a proyectos de Unicef para asistir a la infancia en Gaza.

En este sentido, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha participado en el programa, ha anunciado una "aportación extraordinaria" del Distrito 11 del Ayuntamiento; y el director ejecutivo de Unicef en España, José María Vera, ha lamentado que la mayoría de niños en Gaza sigue en situación de malnutrición y que más de 58.000 han perdido a uno o a los dos progenitores.

SUBASTA DE 53 OBJETOS DURANTE 8 HORAS

El programa, presentado por Rosa Badia, ha subastado 53 objetos durante casi 8 horas de radio en directo, con invitados como Jordi Évole, Manel Fuentes, Jordi Basté, Carlos Bayona, Àngel Llàcer y el actor de la película 'La sociedad de la nieve' Santi Vaca, entre otros.

El objeto más "preciado" de esta edición ha sido un vestido y un disco de oro firmado por Rosalia, que se ha licitado por 6.150 euros, seguido por el cuadro con la letra de 'Paraules d'amor' de Serrat, ilustrado por Mariscal, con 4.750 euros.

El sombrero bombín de Sabina ha alcanzado los 4.100 euros; el original de Ibáñez, 3.500 euros; la pieza de la cruz de la Sagrada Família de Barcelona, 3.000 euros; y el cuadro de TVBoy se ha adjudicado por 2.750 euros, "confirmando el atractivo de las obras de arte y patrimonio cultural".

OTRAS PIEZAS

En el ámbito deportivo y mediático han destacado las botas y camiseta firmadas por Pedri, adjudicadas por 2.050 euros; la camiseta del 125 aniversario del Espanyol por 2.000 euros; y las botas de Alexia Putellas por 1.400 euros.

También se han licitado piezas "singulares" como el 'Perro Sanxe', cedido por el presidente del Gobierno, por 1.650 euros; un original de Julio Rey por 1.600 euros; y la maleta y pelota de rugby de 'La sociedad de la nieve', firmadas por J.A. Bayona, que ha llegado a los 1.200 euros.

Por otro lado, el Consorci de la Zona Franca ha hecho una donación de 5.000 euros a la iniciativa; CC.OO. de Catalunya también ha colaborado durante toda la campapña recogiendo juguetes en sus locales y ha hecho una aportación de 2.500 euros; Els 40 ha aportado 1.500 euros; y El Corte Inglés 5.000 euros.