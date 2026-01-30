La iniciativa catalana Powar Steam, ganadora del tercer premio europeo Competencias Verdes 2025

Archivo - Proyecto Power Steam. - COMISIÓN EUROPEA - Archivo

BARCELONA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa barcelonesa Powar Steam, que diseña herramientas interactivas que permiten a la gente joven conocer de primera mano la ciencia que sustenta el cambio climático, ha ganado el tercer premio de otorgado por la Fundación Europea de Formación (ETF) del Premio Competencias Verdes 2025.

Este premio, que se puso en marcha en 2021, promueve prácticas innovadoras para fomentar las economías circulares y neutras en carbonio, informa la representación de la Comisión Europea en Barcelona en un comunicado de este viernes.

Powar Steam también ayuda al profesorado porque les ofrece situaciones de aprendizaje ya preparadas para transformar la ciencia climática en aprendizaje aplicado.