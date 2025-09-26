Inocsa rebaja el precio de la OPA a GCO a 49 euros por acción tras el reparto de dividendos

BARCELONA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -
Inocsa ha rebajado el precio en la oferta pública de adquisición (OPA) sobre Grupo Catalana Occidente (GCO) a 49 euros por acción, frente a los 49,2 de hasta el momento, tras el anuncio de reparto de dividendos de ambas empresas, informa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este viernes.
GCO prevé abonar el próximo 8 de octubre un dividendo de 0,2 euros brutos por acción con cargo a las reservas voluntarias.
Por su parte, Inocsa abonará ese mismo día un dividendo a cuenta del resultado de 2025 por un importe bruto de 8,3282 euros por título.
Los accionistas de GCO tendrán como alternativa una acción de clase B de Inocsa de nueva emisión por cada 43,9528 acciones de GCO --con base en un precio de referencia por nueva acción de Inocsa de 2.153,69 euros--.
Además, Inocsa ha señalado que si se da cualquier otra distribución de dividendos, reservas o prima de emisión, o cualquier otra distribución a sus accionistas con anterioridad a finalizar la operación, el precio de la oferta se ajustará.