Inocsa sitúa en 15,67 millones de acciones de GCO el mínimo para que la OPA salga adelante

BARCELONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Inocsa ha fijado la condición de aceptación mínima a la que ha sujetado la eficacia de la oferta pública de adquisición (OPA) sobre Grupo Catalana Occidente (GCO) en 15,67 millones de acciones, en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes.

Esta cifra se da tras el anuncio de que GCO ha aceptado la oferta en su modalidad de contraprestación en efectivo con todas las acciones en autocartera, directa o indirecta.

En relación con los accionistas que acepten la oferta en modalidad de contraprestación, solo serán tenidas en cuenta las acciones de GCO que sean finalmente canjeadas en aplicación de la ecuación de canje, y "por tanto, Inocsa adquiera de forma efectiva".