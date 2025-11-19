Inspecció de Treball insta a 8.238 empresas a revisar contratos ante posibles fraudes

Archivo - Empleados trabajan en la cadena producción. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Inspecció de Treball de Catalunya (ITC), adscrita al Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, ha comunicado a 8.238 empresas que deben revisar voluntariamente los contratos de 17.068 trabajadores para subsanar posibles fraudes de ley, informa en un comunicado este miércoles.

En total, se han enviado 4.469 comunicaciones este mes noviembre y 3.769 en abril, cuyas empresas deberán corroborar el cumplimiento de la normativa laboral, y si detectan irregularidades enmendarlas directamente y de forma voluntaria.

En concreto, la ITC ha enviado 4.539 requerimientos a empresas para revisar 10.132 contratos temporales y 3.699 a empresas para comprobar 6.936 contratos fijos discontinuos.

Si las empresas contactadas por la ITC no proceden a la revisión y, en su caso, regularización de los contratos, podrán ser objeto de una actuación por parte de la ITC que, si constata el incumplimiento, acabará en propuesta de sanción.

En este sentido, el secretario de Trabajo, Paco Ramos, ha dicho: "La ITC vela tanto por los derechos de los trabajadores, combatiendo la precariedad y discriminación de los colectivos más vulnerables, así como procura la protección de las empresas que cumplen la ley, que son la mayoría".

Además, en noviembre, el Sistema de la ITC ha enviado 13.489 cartas a empresas que presentan un elevado nivel de trabajadores con jornadas parciales, un total de 34.356.