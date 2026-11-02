Inspecció de Treball investigará el protocolo de empresas de reparto ante la meteorología adversa

Archivo - Un trabajador de Glovo en bicicleta por una calle de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Inspecció de Treball de la Generalitat ha abierto una investigación para comprobar que las principales plataformas de reparto que operan en Catalunya cuentan con protocolos de seguridad durante episodios de fenómenos meteorológicos adversos.

Lo ha explicado directora general del organismo, Laura Freixas, este viernes en declaraciones a los medios de comunicación, en el marco de los requerimientos de información enviados a Uber Eats, Glovo y Amazon avanzados por 'Catalunya Ràdio'.

Freixas ha explicado que está "motivado" por el incremento de este tipo de episodios, que generan riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores, y ha recordado que, por norma, las plataformas tienen la obligación de proteger a sus trabajadores, también en estas situaciones, y que Inspecció de Treball comprobará que "efectivamente" disponen de protocolos con las posibles situaciones de riesgo y las medidas preventivas que deben adoptarse.

Freixas ha añadido que las plataformas deben saber cómo actuar cuando se activen los avisos rojo y naranja del Meteocat, y aplicar medidas preventivas que pasan por limitar y reducir la jornada de sus trabajadores y, en una situación de riesgo grave inminente, incluso interrumpir la actividad. Si, tras las investigaciones, estas plataformas no cuentan con los protocolos, Freixas ha afirmado que Inspecció de Treball requerirá que los elaboren y, de no cumplirse e implementarse las medidas de seguridad, "se valorará la apertura de los correspondientes procedimientos sancionadores".