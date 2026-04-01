Inspeccionan las viviendas en torno a las obras de la sede de la Generalitat en Manresa (Barcelona)

Imahen del estado de las obras en el interior del solar. - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha adjudicado a la consultora de ingeniería Socotec la inspección de las 70 viviendas ubicadas en el radio de 65 metros de las obras de construcción de la nueva sede de la Generalitat en Manresa (Barcelona), informa este miércoles en un comunicado.

El objetivo de estas inspecciones, que durarán dos meses y cuentan con un presupuesto de 73.256,40 euros, más IVA, pasa por determinar el estado actual de las viviendas antes de llevar a cabo las excavaciones subterráneas y buscan ser también una garantía para los vecinos.

En paralelo a las inspecciones en las viviendas, los técnicos de Infraestructures.cat también han efectuado estudios previos de vibraciones que permiten determinar el comportamiento del terreno y ha comenzado la instalación de una pantalla de micropilotos para proteger el perímetro de la excavación.

Las dos plantas soterradas del futuro edificio acogerán desde un archivo administrativo, una sala de procesamiento de datos, un espacio para residuos y material reciclable, un aparcamiento o salas para instalaciones como calderas o bombas de calor, entre otros.

En general, el edificio servirá como sede del Govern en la Catalunya Central, y alojará la delegación territorial, diversos servicios territoriales ahora distribuidos por Manresa (Barcelona) y una Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), y cuenta con una inversión total prevista de 24 millones de euros.