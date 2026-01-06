El inspector general del Ejército ve el 2026 como una "encrucijada estratégica" para las FF.AA.

El teniente general Manuel Busquier durante la Pascua Militar - EUROPA PRESS

BARCELONA, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El inspector general del Ejército y representante institucional de las Fuerzas Armadas en Catalunya, La Rioja, Aragón y Navarra, el teniente general Manuel Busquier, ha destacado este martes que 2026 supone una "encrucijada estratégica" para las Fuerzas Armadas.

Lo ha dicho en su discurso durante la celebración de la Pascua Militar en el Salón del Trono del Palacio de la Capitanía General en Barcelona.

"INESTABILIDAD E INCERTIDUMBRE"

Busquier ha dicho que el escenario global es de "creciente inestabilidad e incertidumbre geopolítica" y ha situado los focos en la guerra de Ucrania, el conflicto en Gaza y la situación en la zona del Sahel.

Ante esta situación global, ha asegurado que la modernización de las Fuerzas Armadas "es más crucial que nunca".

Así, ha destacado la necesidad de "nuevos procedimientos de sistemas de telecomunicaciones e información" y ha defendido potenciar las operaciones del ciberespacio y las actividades electromagnéticas.

En este sentido, ha afirmado que el Ejército de Tierra continúa "impulsando la transformación digital" para optimizar los procesos de trabajo, integrar los flujos de información y mejorar la eficiencia.

ACTIVIDADES DEL 2025 EN CATALUNYA

Haciendo balance del año ha destacado actividades del Ejército en Catalunya en 2025 y, especialmente, el "desarrollo de la visibilidad" de las Fuerzas Armadas mediante su presencia en el Saló de l'Ensenyament o la Feria de Orientación Educativa en Badalona (Barcelona).

También ha subrayado el rol de la Unidad Militar de Emergencias (UME) durante la dana y los incendios forestales en verano.

OBJETIVOS "CONTINUISTAS"

De cara al 2026, Busquier ha detallado que los objetivos son "continuistas" y basados en el compromiso con la ciudadanía y la creación de un Ejército ágil, sostenible y eficaz, textualmente.

Además, se ha referido a la importancia de asentar el proyecto Ejército 2035 y "continuar con la adquisición, mejora y modernización de capacidades en todo el espectro, buscando la autonomía tecnológica allá donde sea posible".

ASISTENTES AL ACTO

Ha asistido la consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon; el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; el tercer teniente de alcalde de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, además del fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, y el delegado del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, entre otros.

Se han sumado también autoridades militares, así como representantes de Guardia Civil, Policía Nacional, Mossos d'Esquadra, Guardia Urbana de Barcelona y otras policías locales.