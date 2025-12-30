Instalados 3 ascensores en el intercambiador del Metro de Passeig de Gràcia de Barcelona

Archivo - El paseo de Gràcia de Barcelona por Navidad - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha finalizado la instalación de tres ascensores en el intercambiador de la estación de Passeig de Gràcia del Metro de Barcelona, mejorando así la conexión entre la L2, L3, L4 y Rodalies.

Las obras, que han supuesto una inversión de 5,3 millones de euros, se iniciaron en enero de 2024 y hace un año se puso en servicio 1 ascensor, mientras que esta semana se ha habilitado el nuevo vestíbulo y los 3 ascensores restantes, indica Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en un comunicado este martes.

En concreto, la remodelación facilitará que las personas con movilidad reducida puedan realizar todos los transbordos posibles sin tener que salir a la calle, además de mejorar los itinerarios del resto de usuarios.