El Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya publica materiales históricos de arquitectura

Plano de la Central de Correos y Telégrafos en Barcelona. - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Cartoteca del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha publicado una selección de materiales históricos que permiten acceder gratuitamente a imágenes, planos y fotografías del fondo del Colegio de Arquitectos de Catalunya (COAC) y a mapas de diversos ensanches del mundo, informa un comunicado del Govern.

A través del programa 'La Cartoteca hostatja', se pueden descargar dibujos originales de edificios como el MNAC, la Central de Correos y Telégrafos o el Aeropuerto de Barcelona, así como planos de fachadas y plantas que documentan la evolución arquitectónica del país.

La selección también cuenta con cartografía de transformaciones urbanas y ensanches de finales del siglo XIX y principios del XX de ciudades como Palma, París, Viena, Berlín o Buenos Aires, donde los planos muestran el diseño de calles, zonas verdes, redes de suministro y las primeras infraestructuras de transporte público como el tranvía o el ferrocarril.

También se destaca la figura de Leonor Ferrer, la primera mujer delineante de España, de quien el instituto preserva su fondo documental.

La iniciativa coincide con la Capitalidad Mundial de la Arquitectura de Barcelona 2026 y las conmemoraciones de los años Cerdà y Gaudí.