El Institut Cartogràfic i Geològic presenta una web interactiva para analizar aguas subterráneas

BARCELONA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), entidad adscrita a la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, ha puesto en servicio la web interactiva HidroGeoR-Shiny, que permite analizar y visualizar datos que ayudan a entender la caracterización de aguas subterráneas.

La herramienta está dirigida a estudiantes e investigadores del sector académico, así como a profesionales consultores y a la administración pública, informa la Conselleria en un comunicado este sábado.

A través de la aplicación web se pueden clasificar e interpretar la distribución en el territorio de estas aguas, para conocer la disponibilidad y la calidad de las mismas, así como mejorar la gestión eficiente y sostenible de los acuíferos.

Entre sus funcionalidades está la visualización interactiva, el uso de datos del ICGC y datos externos aportados por los usuarios, el análisis de la distribución estadística de variables hidroquímicas y la generación de informes de resultado descargables.

El proyecto de creación de esta aplicación web ha sido desarrollado por el ICGC en el marco del proyecto europeo GSEU, un servicio geológico para Europa.