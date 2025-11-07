El Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona incorpora al oncólogo Manel Esteller

Archivo - El doctor Manel Esteller posa tras la presentación del libro ‘El secreto de la vida eterna’, en la Editorial Rosa dels Vents, a 3 de noviembre de 2023, en Barcelona - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona (IR Sant Pau) ha incorporado al oncólogo Manel Esteller, investigador Icrea y uno de los más reconocidos en los campos de la epigenética y la oncología, para liderar un nuevo grupo de investigación, tras su salida del Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras.

Según ha informado este viernes el IR Sant Pau en un comunicado, la incorporación de Esteller refuerza la masa crítica de talento científico del instituto e impulsará la investigación en ámbitos como la epigenética aplicada, la oncología translacional y la medicina personalizada.

El instituto ha señalado que su liderazgo y experiencia en la creación de redes internacionales "contribuirán a atraer financiación competitiva e investigadores de alto nivel" para consolidar al centro como referente europeo en investigación biomédica.

Esta incorporación se enmarca en la estrategia del IR Sant Pau para "atraer y retener el talento científico del país", así como una estrategia específica aprobada por su patronato para incentivar la adhesión y atracción de investigadores Icrea.

Esteller, con más de 640 publicaciones científicas y más de 150.000 citaciones, ha dirigido el Programa de Epigenética del Cáncer del Idibell (2008-2019) y posteriormente el Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras (2019-2024).

A mediados de octubre, el Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras comunicó que Esteller dejaba la institución para seguir con su investigación en Estados Unidos, del que había dejado de ser director en 2024 y una auditoria investigó si hubo "una redistribución interna de los recursos para priorizar una línea de investigación por encima de otras".