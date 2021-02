El Institut del Teatre rechaza cambiar el protocolo ante abusos pero buscará mejorar su aplicación

Magda Puyo considera que el protocolo no funcionó "a nivel de comunicación" y rechaza dimitir

BARCELONA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La directora del Institut del Teatre, Magda Puyo, ha rechazado este miércoles modificar el protocolo con el que los alumnos pueden reportar abusos en los centros y ha defendido que es "la aplicación en todo caso la que no es buena", algo que la institución trabajará para mejorar.

"Es un buen protocolo, lo hemos hecho con la Oficina de les Dones y LGTBI y las universidades", ha afirmado en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, después de que el diario 'Ara' publicara el domingo un reportaje en que una veintena de testimonios alertaban de supuestos maltratos psicológicos y vejaciones durante 30 años en el centro.

Para ella, "es evidente que [el protocolo] no ha funcionado a nivel de comunicación", a lo que considera que se añade el miedo a denunciar, y ha detallado que una vez se reportan los casos hay un comité que estudia cómo proceder con el expediente y, en su caso, trasladarlo a la Fiscalía.

Ha destacado que está en la web desde 2018, y que permite hacer denuncias anónimas: "Pero no quiero que el protocolo sea una excusa. Está y está bien hecho, pero no es una excusa para decir que no hay una víctima".

"DEBATE REAL"

Puyo también ha defendido abrir un "debate real" sobre situaciones de este tipo en las artes escénicas, algo que ha afirmado que el Institut del Teatre tiene ocasión de liderar a raíz de estos casos, que se remontan a 30 años atrás, ha subrayado.

Ha lamentado que "antes no había herramientas", ni formación para el profesorado ni el alumnado para detectar estas situaciones, y ha explicado que su equipo directivo puso en marcha mecanismos para remediarlo cuando tanto en la sociedad como el mundo del cine y el teatro comenzaron a aflorar denuncias.

Puyo, que está a punto de terminar su mandato, se ha abierto a presentarse a la reelección y ha descartado dimitir porque que no cree en marcharse cuando hay problemas, ha dicho textualmente: "Creemos mucho en el proyecto, por lo que lo defenderemos".

Sobre si como artista se siente identificada con los testimonios de presunto abuso y acoso, ha contestado que sí, "por una cuestión de cambio de paradigma muy grande entre la relación de las personas y la relación de poder".

CASOS EN LAS ESCUELAS

Preguntada por si no se prestó atención a quejas de alumnos, ha contestado que ella dirige la institución --que consta de cuatro escuelas y un museo--: "Deberían contestar cada una de las direcciones de la escuela, pero debo decir que han hecho muchas mediaciones, han intentado solucionar las cosas".

"Seguramente hubo comentarios, se comentó con profesores y dirección que había algunas problemáticas. Puedo dudar o no de que se hayan vehiculado adecuadamente las protestas", ha añadido.

Las escuelas han trabajado en casos concretos que "pensaban que no tenían la envergadura que parece que tienen", y ha reconocido que se tomaron medidas que no llegaron al fondo del asunto, en sus palabras.

También ha detallado que ella supo de un caso del 2016, cuando entró como directora general, y antes de que existiera un protocolo de actuación: "Hubo un trabajo de mediación e intento de corrección de actitudes, así me lo hicieron llegar".

JOAN OLLÉ

Después de que un alumno se quejara en las redes de que la dirección no agilizó los trámites sobre una queja por un taller del profesor Joan Ollé hasta que el diario 'Ara' lo hizo público, Puyo ha informado de que recibió una carta firmada por siete personas, pero que la instancia adjunta no había pasado por el registro: "Con los temas Covid tenemos un horario más estricto. Lo que hicimos fue llamarlos, coger esta carta y pasarla por registro. Es lo que hicimos el viernes".

En paralelo --ha explicado-- ha recibido muchos correos de profesores del centro que aseguraban que no sabían nada, por lo que ha añadido: "No se puede trabajar con la rumorología".

Sobre la petición de Ollé de comparecer para explicarse ante las acusaciones, después de que la dirección le apartara de la docencia, Puyo ha afirmado que lo podrá hacer ante la comisión que investiga su caso, siguiendo "el calendario" del procedimiento.

La directora del Institut del Teatre ha dicho que habló con Ollé el sábado: "Supongo que está muy dolido, no por lo que le dicen, sino porque debe de ser muy doloroso. Me dirás, ¿y las víctimas? Para las víctimas debe de ser mucho más doloroso".

Sin embargo, ha pedido actuar respetando la seguridad jurídica, ha sostenido que recursos humanos gestionará la situación laboral de Ollé --a punto de jubiliarse--, y ha informado de que ahora la institución está hablando con los profesores "para que si alguno quiere decir algo lo pueda decir de manera anónima".

ADICCIONES

También ha lamentado que es "es muy difícil tratar en cualquier trabajo y colectivo las enfermedades mentales" como lo son las adicciones, al preguntársele sobre quejas de que el profesor presuntamente diera clases ebrio.

"Se necesita más ayuda de la que tenemos, porque no somos especialistas en estas cosas, y en todo caso a lo mejor hubiéramos podido pedir un especialista que nos guiara en este proceso. De todos modos, una persona enferma es una persona enferma, y se la tiene que ayudar. Es lo que intentamos", ha añadido.