El Instituto Español de Analistas elabora 10 propuestas para simplificar la regulación financiera.

El Instituto Español de Analistas ha elaborado el Anuario del Euro 2025, que analiza los grandes retos de la integración europea e incluye 10 propuestas para simplificar la regulación financiera y sostiene que antes de aprobar nuevas normas, debe demostrarse que son "necesarias, proporcionadas y que no dañan la competitividad".

Así lo ha indicado en un acto en el que ha analizado los retos de la regulación financiera europea y su impacto en la competitividad del sector, en un diálogo celebrado en la Bolsa de Barcelona y organizado por la delegación del Instituto en Catalunya, con la colaboración de la Fundación ICO y del Círculo de Empresarios.

El encuentro se ha articulado en torno al capítulo del Anuario del Euro 2025 titulado 'Sector financiero de la UE: ¿competitividad, simplicidad, desregulación?', firmado por el responsable de Regulación en BBVA, Santiago Fernández de Lis.

El artículo del Anuario del Euro incluye 10 propuestas para simplificar la regulación financiera en Europa.

Entre ellas, plantea clarificar el reparto de competencias entre la UE y los Estados miembros, integrar la competitividad y la eficiencia en los mandatos de las agencias supervisoras, y reforzar la rendición de cuentas del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), así como mejorar los mecanismos para impugnar sus decisiones.

También propone perfeccionar las evaluaciones de impacto normativo, eliminar autoridades redundantes, simplificar los requisitos de capital y paralizar la tramitación de aquellos nuevos reglamentos cuya necesidad no esté claramente justificada.

Entre sus principales conclusiones, Fernández de Lis ha planteado la conveniencia de abrir el debate sobre cómo incorporar de forma más explícita la competitividad o la eficiencia del sistema financiero entre los objetivos de algunos supervisores europeos, incluido el Mecanismo Único de Supervisión.

A su juicio, un sistema financiero sólido y estable solo podía serlo de forma duradera si también era capaz de competir, innovar y financiar el crecimiento económico.

Asimismo, ha abogado por que el ejercicio de simplificación normativa fuera "más ambicioso" y fuera mucho más allá del foco inicial en sostenibilidad y en la reducción de cargas de información para pymes.