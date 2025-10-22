El Instituto de Estudios Globales inaugura su curso académico con un análisis del Cáucaso Sur

La Universidad Abat Oliba CEU ha acogido el acto con presencia de analistas azerbaiyanos

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Globales (IEG) ha acogido este miércoles su seminario inaugural del curso 2025-2026, que ha puesto el foco en la relevancia de la región del Cáucaso Sur como un agente geopolítico importante y una pieza estratégica para la política exterior de España y la UE, informa el centro en un comunicado.

El seminario inaugural llevaba por título 'La nueva estabilidad en el Cáucaso del Sur después del acuerdo de paz Armenia-Azerbaiyán: aspectos geopolíticos del rol de Azerbaiyán en las relaciones internacionales' y se ha celebrado en la Universidad Abat Oliba CEU de Barcelona, con la presencia de investigadores del Center of Analysis of International Relations (AIR Center) de Azerbaiyán, junto a académicos y representantes institucionales españoles y azerbaiyanos.

"El proceso de normalización y paz entre Armenia y Azerbaiyán abre la puerta a nuevas oportunidades como el Corredor Medio, que ofrece una ruta alternativa entre Asia Central y Europa, así como la diversificación energética y logística, que se ha vuelto prioritaria para proteger la competitividad europea", informan desde la entidad.

El encuentro, ha evaluado cómo se podría traducir este contexto en cooperación académica, empresarial e institucional con impacto medible.

En un mismo bloque, los expertos del AIR Center, el Dr. Vasif Huseynov, Dr. Yunis Gurbanov y Roza Bayramli, han abordado el rol de Azerbaiyán como pivote euroasiático "con impacto directo en la seguridad energética europea" y las implicaciones logísticas del Corredor Medio para recortar tiempos, diversificar riesgos y atraer inversión en infraestructuras.

PROCESO DE NORMALIZACIÓN

En este sentido, el vicepresidente de Ágora Diplomática, Jordi Xuclà, ha finalizado el análisis vinculando estos vectores con las estrategias de comunicación durante el conflicto y proceso de normalización de las relaciones entre Armenia y Azerbaiyán.

En la apertura, el rector emérito y director del IEG, Juan Corona, ha señalado que "Europa necesita mirar más allá de sus fronteras inmediatas" y que entender el Cáucaso del Sur, sus interdependencias y su nueva etapa de estabilidad, es fundamental para tomar decisiones acertadas en energía, comercio y seguridad, textualmente.

Por su parte, el presidente de Ágora Diplomática, Pau Herrera, ha remarcado que, en los últimos años, "la geopolítica ha impregnado casi todos los aspectos de la vida cotidiana" y alianzas como estas ayudan a tomar decisiones con menos incertidumbre y más resiliencia.

El IEG encauzará las conclusiones hacia mesas de trabajo, publicaciones aplicadas y delegaciones sectoriales en energía, logística e infraestructuras, "con el objetivo de consolidarse como puente de conocimiento entre el Cáucaso del Sur y España para traducir la cooperación en resultados verificables durante este año académico".