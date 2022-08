El instructor de Nóos sobre el Rey emérito: "Vi que inviolable era equivalente a impune"

BARCELONA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El exjuez José Castro, que instruyó el caso 'Nóos', ha dicho este miércoles al preguntársele si el Rey emérito tuvo algo que ver en la causa: "Vi que inviolable era equivalente a impune y me abstuve de cualquier investigación".

"No instruí ninguna causa porque aunque tuviera elementos para poderlo hacer, en tanto que había datos que pudieran avalarlo, yo no tenía jurisdicción y por lo tanto ni se me pasó por la cabeza", ha manifestado en una entrevista de 'Catalunya Ràdio' recogida por Europa Press.

Sobre si Juan Carlos I debería estar imputado ahora, ha contestado que "podía haber sido imputado" por un tribunal, y ha recordado que el Tribunal Supremo, a raíz de las noticias publicadas, está capacitado para abrir diligencias de oficio e investigar.

A continuación, ha criticado que "no puede ser que todo el mundo haya estado parado para dar tiempo: ha estado parada la Fiscalía, la Abogacía del Estado, la Agencia Tributaria, todos parados a la espera de que el emérito regularizara".

Castro cree que 'de facto' el Rey emérito sigue siendo inviolable y que "la impunidad la sigue arrastrando" a pesar de que abdicara en favor de su hijo.