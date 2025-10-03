El intercambiador de las L4 y L5 de la estación de Verdaguer del Metro de Barcelona cierra un año

BARCELONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El intercambiador que une las líneas 4 y 5 de la estación de Verdaguer del Metro de Barcelona cerrará el 13 de octubre durante un año por obras en la accesibilidad del pasillo de intercambio que permitirán sustituir las escaleras por rampas.

Durante este período el intercambio entre líneas se deberá hacer por la calle, que estará indicado en las salidas del Metro, y "no se descontará ningún viaje al volver a validar", ha informado Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en un comunicado este viernes.

Los trabajos, que van a cargo de la Generalitat con un presupuesto de 8,6 millones de euros, ya comenzaron en este espacio a principios de año con una primera fase de instalación de 3 ascensores, mientras que ahora se pondrán otros 3 para conectar la calle con el vestíbulo de la L5 y el vestíbulo de la L4 con sus dos respectivos andenes.