La Intercol·legial presenta una guía de transparencia y sostenibilidad para colegios profesionales

Presentación de la 'Guía de transparencia y sostenibilidad para colegios profesionales' de la Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya en el ICAB - EUROPA PRESS

BARCELONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, entidad que representa a más de 100 corporaciones profesionales y más de 350.000 colegiados de todos los ámbitos, ha presentado la 'Guía de transparencia y sostenibilidad para colegios profesionales' en la Semana de la Sostenibilidad que se celebra en el Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB).

El objetivo, según ha indicado La Intercol·legial en un comunicado este jueves, es fomentar el buen gobierno y reflexionar con expertos y a través de diferentes mesas redondas sobre 'Buena Gobernanza y transparencia', 'Medio Ambiente' y 'Acción Social'.

La presidenta de La Intercol·legial y decana del ICAB, Cristina Vallejo, ha destacado el liderazgo que están ejerciendo los colegios profesionales para fomentar a escala institucional una toma de decisiones más transparente, más responsables y comprometida con los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno.

En este sentido, ha resaltado que la guía "es fruto de un trabajo conjunto que permitirá orientar las corporaciones y revisar sus prioridades, sistemas de gestión y forma de tomar decisiones y, sobre todo, una herramienta que permitirá consolidar instituciones más abiertas, solventes y preparadas para responder a las demandas de una sociedad que reclama ejemplaridad, coherencia y responsabilidad".

La guía aborda cuestiones como el impacto de la normativa europea, la responsabilidad social de los colegios profesionales y el compromiso de los profesionales para liderar instituciones, el cálculo del valor social integrado, la dimensión ambiental, social y de buen gobierno en el ámbito colegial, entre otros.