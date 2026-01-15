Interrumpida la circulación de la R11 y la RG1 entre Vilamalla y Figueres (Girona)

Archivo - Un tren en la estación de Francia, donde opera Rodalies, a 21 de febrero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La circulación de los trenes de Rodalies de las líneas R11 y RG1 está interrumpida entre entre Vilamalla y Figueres (Girona) desde este jueves a las 6.18 horas.

El motivo de la afectación responde a una incidencia de Adif que afecta al sistema de regulación del tráfico ferroviario en la estación de Vilamalla, ante lo cual se está gestionando un servicio alternativo por carretera entre Figueres y Maçanet-Massanes (Girona), ha informado Rodalies en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

En otro mensaje en 'X', Protecció Civil ha activado la prealerta Ferrocat por la incidencia.