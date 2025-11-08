Interrumpida la circulación de trenes entre Sant Vicenç de Calders y Cunit (Tarragona)

TARRAGONA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La circulación de las líneas R2Sud, R14, R15, R16 y R17 de Rodalies ha quedado interrumpida este sábado hacia las 19.30 entre Sant Vicenç de Calders y Cunit después del atropello de una persona en la estación de Calafell (Tarragona).

Rodalies ofrece un servicio por carretera con paradas intermedias entre Sant Vicenç de Calders y Cunit, donde empiezan y finalizan los trenes, y los viajeros con destinación Barcelona también disponen de la línea R4, informa Rodalies de Catalunya en un mensaje de X recogido por Europa Press.

Protecció Civil ha puesto en prealerta el plan Ferrocat y Bombers de la Generalitat ha trabajado con 2 dotaciones en el incidente.