Interrumpida la R11 y la RG1 entre Maçanet de la Selva y Sant Miquel de Fluvià (Girona)

Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

GIRONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El servicio de las líneas R11 y RG1 de Rodalies ha quedado interrumpido este viernes por la mañana entre la estación de Maçanet - Massanes, en Maçanet de la Selva (Girona), y Sant Miquel de Fluvià (Girona).

Según ha informado Rodalies en un comunicado, se está gestionando un servicio de transporte alternativo por carretera.

La incidencia en la infraestructura se debe a una falta de suministro eléctrico, ha informado Adif en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, en el que se está trabajando para solucionarlo a la mayor brevedad.