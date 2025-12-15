Interrumpida la R16 entre Pradell y Els Guiamets (Tarragona) por condiciones climáticas adversas

Archivo - Trenes de Rodalies con la pintura de la Generalitat y la de Renfe. - EUROPA PRESS - Archivo

TARRAGONA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La línea R16 de Rodalies entre Pradell y Els Guiamets (Tarragona) ha quedado interrumpida por condiciones climáticas adversas este lunes sobre las 7.23 horas.

Dichas condiciones meteorológicas afectan a la infraestructura y se está gestionando servicio alternativo por carretera en este tramo, ha informado Rodalies en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

También está afectada por el mismo motivo la R15 a su paso por el sur de Catalunya a raíz de un corte en la circulación entre las estaciones de Fayón y Caspe (Zaragoza).