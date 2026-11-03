Interrumpida la R17 de Rodalies entre Tarragona y Salou (Tarragona) por una incidencia

TARRAGONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
Una incidencia en la infraestructura ha obligado a cortar la circulación de la línea R17 de Rodalies entre Tarragona y Salou - Port Aventura (Tarragona) desde este martes a primera hora.
Renfe ofrece servicio alternativo por carretera entre ambas estaciones, han informado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.
Este martes a primera hora las líneas R14, R15 y R16 entre Tarragona y Sant Vicenç de Calders (Tarragona) también han sufrido alteraciones por una otra incidencia en la infraestructura, la cual ya está resuelta.