Interrumpida la R8 entre Rubí y Cerdanyola (Barcelona) tras descarrilar un tren de mercancías

BARCELONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La R8 de Rodalies está interrumpida entre Rubí Can Vallhonrat y Cerdanyola Universitat (Barcelona) por el descarrilamiento de la locomotora y el primer vagón de un tren de mercancías, informa Adif en un comunicado en 'X' recogido por Europa Press.

Fuentes de la compañía ferroviaria han asegurado a Europa Press que no consta ningún herido.

Por ello, la R8 finaliza su recorrido en Cerdanyola Universitat y Renfe está gestionando un transporte alternativo por carretera hasta Martorell (Barcelona).