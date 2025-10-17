Interrumpida una vía de la R1 entre Mataró y Arenys (Barcelona) por el atropello de una persona

Archivo - Trenes de Rodalies con la pintura de la Generalitat y la de Renfe. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La R1 de Rodalies entre Mataró y Arenys de Mar (Barcelona) se ha interrumpido en un sentido por el atropello de una persona en una zona de paso no autorizada sobre las 10.45 horas.

Fuentes de Renfe han explicado a Europa Press que transbordarán a otro tren colocado en paralelo a los viajeros del tren que ha atropellado a la persona y que se permite circular a velocidad reducida por la otra vía.

Se registran demoras de hasta 25 minutos por el incidente en el tramo afectado.