La inversión de todo el Departament de Territori en I+D+i superó los 50 millones en 2024

BARCELONA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La inversión del Departament de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat en I+D+i alcanzó "un pico histórico" de 52,69 millones de euros en 2024, con los cuales las unidades departamentales y los entes adscritos impulsaron 199 actuaciones.

La actividad y la inversión se han concentrado mayoritariamente en los ámbitos del cambio climático y de la movilidad, informa este miércoles en un comunicado.

El Govern destaca la cifra porque "no tiene precedentes en la serie histórica" y porque casi el 75% de la financiación procede de recursos propios, mientras que el resto (algo más del 25%) proviene de fuentes externas, entre las que destacan los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), seguidos de los Fondos Feder.

La inversión ha ido creciendo los últimos 5 años: desde los 12,9 millones de 2020 hasta los 52,69 de 2024, año en que además ha habido un salto porque se han doblado los 26,27 millones de 2023.

TEMAS DE LOS PROYECTOS

Más del 40% de actuaciones de 2024 están vinculadas a aspectos transversales, como la sostenibilidad y descarbonización; y el componente de datos, tecnología y transformación digital define a más del 34% de proyectos.

Por sectores, la actividad e inversión se concentra mayoritariamente en cambio climático (lucha contra emergencia climática y modelización de la contaminación ambiental, lumínica y acústica) y movilidad (actuaciones innovadoras en digitalización, descarbonización y seguridad en la construcción de infraestructura).

PROYECTOS DESTACADOS

El Departament destaca algunos proyectos, como la Plataforma Integrada de Movilidad (Pim), impulsada por la ATM de Barcelona, con el fin último de que el usuario gestione sus viajes integrados en toda Catalunya.

También destaca la Plataforma de experimentación para el impulso de la transición energética (Prima), para acelerar la transición energética, descarbonización, electrificación de la economía y movilidad sostenible, probando tecnologías limpias y eficientes que se adapten a las expectativas del mercado.

Subraya además el Sistema de Información de la Dinámica Litoral (Sidl), para el conocimiento de la costa catalana; Foresfuture, que investiga los impactos previsibles del cambio climático en los bosques y sus servicios ecosistémicos; y la investigación en el Parc d'Aigüestortes sobre fauna, flora y arqueología.