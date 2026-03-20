La investigación policial apunta a una "muerte accidental" del joven estadounidense en Barcelona

Varias personas junto al cadáver aparecido en la playa del Somorrostro de Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La investigación de los Mossos d'Esquadra sobre el hallazgo del cadáver de un joven estadounidense de 20 años en la playa del Somorrostro de Barcelona el jueves, apunta a que fue una "muerte accidental", han informado fuentes policiales a Europa Press y ha avanzado 'El País'.

El cuerpo fue hallado sobre las 18.40 horas en el agua, en un punto donde efectivos de la unidad subacuática y marítima de la policía trabajaban desde el miércoles para tratar de localizarlo.

La policía recibió una denuncia por desaparición la madrugada del martes después de que este joven, procedente de Chicago, no regresara al apartamento donde se alojaba y fuera visto por última vez en una discoteca de la Vila Olímpica de Barcelona.