Investigan abusos sexuales de un trabajador de un colegio a un menor en Torelló (Barcelona)

Archivo - Escudo de los Mossos d'Esquadra durante el dispositivo de Mossos para el GP de F1, 30 de mayo de 2025, en Montmeló, Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra están investigando un presunto caso de abuso sexual en un colegio público de Torelló (Barcelona) por parte de un trabajador del centro a un menor, según confirman fuentes policiales a Europa Press este viernes.

La policía catalana recogió la denuncia este martes y las mismas fuentes no han concretado más detalles del caso por tratarse de un menor.

Fuentes de la conselleria de Educación de la Generalitat han informado a Europa Press que no se trata de un docente y que tampoco es personal del Departamento, y han asegurado que "se han activado todos los protocolos previstos" para la atención del alumnado.