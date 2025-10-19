Investigan el apuñalamiento de una persona durante una pelea en el barrio del Clot de Lleida

LLEIDA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los Mossos d'Esquadra de la Generalitat investigan el apuñalamiento de una persona durante una pelea en la calle Folch i Torres del barrio del Clot en Lleida, en la madrugada de este sábado.
Los agentes recibieron el aviso y se encontraron a una persona herida por arma blanca en la zona del abdomen, según ha avanzado el diario 'Segre' y han confirmado fuentes policiales a Europa Press.
Los Mossos identificaron a 6 personas y mantienen una investigación abierta para esclarecer los hechos.