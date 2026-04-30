Investigan otro caso de abuso sexual a menor de un trabajador de un colegio de Torelló (Barcelona)

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han recibido una segunda denuncia contra un trabajador de un colegio público de Torelló (Barcelona) por presuntos abusos sexuales a otro menor del centro, según confirman fuentes policiales a Europa Press y ha avanzado 'El 9 Nou'.

Las mismas fuentes indican que el hombre fue detenido tras conocerse una primera denuncia por los mismos hechos el viernes pasado, si bien quedó en libertad, según el digital, tras entregar al juzgado todas las diligencias.

Fuentes de la Conselleria de Educación subrayaron que no se trataba de un docente y que tampoco es personal del Departamento, y aseguraron que se activaron todos los protocolos previstos para atender al alumnado.