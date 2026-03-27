El IOR-Pangaea Oncology defiende adelantar el cribado de cáncer de colon a los 40 años

BARCELONA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Oncológico Rosell-Pangaea Oncology ha defendido adelantar la edad de inicio de los programas de cribado de cáncer de colon a los 40 años y aplicar biopsia líquida en estadios iniciales de estos tumores, informa en un comunicado de este viernes.

Lo hace basándose "en su experiencia clínica, en la evidencia científica y en la evolución epidemiológica de los tumores colorrectales", con el objetivo de poder detectar a tiempo el cáncer de colon de inicio temprano, es decir, los que debutan antes de los 50 años.

La biopsia líquida mejoraría el seguimiento de la enfermedad mínima residual y permitiría tomar decisiones terapéuticas "óptimas y personalizadas", como la decisión de administrar o no quimioterapia tras la cirugía de cáncer colorrectal.

El IOR insiste en que "la mejor prevención del cáncer colorrectal es un estilo de vida saludable", que incluye no fumar, limitar el alcohol, hacer ejercicio, cuidar la dieta y el peso, prestar a los síntomas de alerta y vacunar frente al virus del papiloma humano (VPH) a niños y niñas.

DATOS

El cáncer colorrectal provoca cerca de 1,9 millones de nuevos casos y más de 900.000 muertes al año en todo el mundo, según los últimos datos globales consolidados de la Organización Mundial de la Salud, correspondientes a 2022.

En España se diagnosticaron 44.000 nuevos casos estimados en 2024 y 44.500 en 2025, con un "ligero incremento anual" del 0,2% según Red Española de Registros de Cáncer (Redecan), y en Catalunya, la incidencia ha crecido de los 3.700 casos en 2015 a 4.300 en 2025, según el Plan Director de Oncología de Catalunya.