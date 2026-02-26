Irene Pujadas y Silvana Vogt, Premios Finestres de narrativa 2026

La escritora Irene Pujadas en una imagen de archivo - EUROPA PRESS

La novela 'La intrusa' (L'Altra Editorial), de Irene Pujadas, y 'El fino arte de crear monstruos' (H&O), de la argentina Silvana Vogt, han ganado los 6 Premios Finestres de Narrativa en catalán y castellano, respectivamente.

El jurado del premio de narrativa en catalán ha valorado de la novela de Irene Pujadas (Sant Just Desvern, 1990) "la inteligencia de una escritura que juega a fondo con la ficción imaginativa" y el afilado sentido del humor, informa este jueves la Fundació Finestres en un comunicado.

El de narrativa en castellano ha subrayado de la novela de Silvana Vogt (Morteros, 1969) la recreación del "universo tan singular" de la obra, un pueblo flotante en la Pampa argentina.

En el apartado de cómic, se ha impuesto en catalán Sebas Martín (Barcelona, 1961) con un proyecto que combina la fidelidad histórica con el thriller y que se ambienta en la Barcelona de principios del siglo XX y la actual, y que será publicada por Editorial Finestres.

La mención al talento joven ha sido para Indo Casal y Niko Vives por sus recursos gráficos y narrativos con una historia dinámica de superación y aceptación de la propia identidad que conecta con diferentes tipos de público.

Los Premis Finestres suman este año dos nuevos categorías por cómics publicados en 2025: el de mejor obra para 'Encías quemadas' (Reservoir Books), de Natalia Velarde, y el de mejor obra infantil y juvenil para 'Superpatata contra la nanomalicia' (Bang Ediciones), de Artur Laperla.

La dotación económica de cada premio es de 25.000 euros, mientras que la mención al talento novel del Finestres de cómic en catalán es de 15.000 euros.